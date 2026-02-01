La regina Letizia ha scelto un cappotto blu navy a doppiopetto per la visita al luogo dell’incidente ferroviario di Adamuz. La sua presenza ha dato un segnale di solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. La corona di Spagna attraversa un momento difficile, e questa visita dimostra quanto i reali vogliano stare vicino alla gente in un momento così complicato.

È stato un periodo complicato e drammatico per la corona di Spagna. L’incidente ferroviario di Adamuz ha coinvolto tutta la popolazione e non ha lasciato indifferenti i reali, accorsi sul luogo per ricordare i morti e segnare la propria presenza e vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Letizia di Spagna e il marito Filippo VI hanno interrotto la normale agenda reale per visitare i luoghi colpiti dall’incidente e far visita alle realtà colpite. Ora, a due settimane di distanza dall’evento, la coppia ha ripreso le normali attività della corona, partecipando ad eventi e cerimonie istituzionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, il cappotto da Regina è blu navy e a doppiopetto

Approfondimenti su Letizia Di Spagna

Letizia di Spagna ha scelto il velluto come tessuto distintivo per le occasioni eleganti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Letizia Di Spagna

Argomenti discussi: La lezione di eleganza di Letizia di Spagna: il velluto è d’obbligo per un look da regina; Letizia di Spagna, il magnifico abito in velluto blu per il ricevimento a Palazzo; Letizia di Spagna, l'abito blu che toglie gli anni: il trucco per ringiovanire il velluto; Re Felipe di Spagna oggi compie 58 anni e riguardare le sue foto da giovane è sempre una buona idea.

Letizia di Spagna segue il trend del velluto: perché si è vestita di bluLa regina Letizia di Spagna ha partecipato al ricevimento del Corpo Diplomatico accreditato tenutosi al Palazzo Reale di Madrid e ha lasciato trionfare ... fanpage.it

Letizia di Spagna, sua figlia Sofia si prende la scena: jeans e blazer low costLetizia di Spagna, sua figlia Sofia si prende la scena sfoggiando un look favoloso con jeans e blazer low cost. dilei.it

Letizia e Felipe di Spagna commossi ai funerali delle vittime dell’incidente ferroviario - facebook.com facebook

Letizia di Spagna, il “potere del blu”: come un abito di velluto di 8 anni fa è tornato di tendenza x.com