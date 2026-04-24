Una make-up artist ha condiviso un tutorial pratico per ricreare le lentiggini a casa. Nel video, spiega passo dopo passo come ottenere un effetto naturale e fresco, rivolgendosi a chi desidera aggiungere un tocco speciale al proprio trucco quotidiano. Il tutorial è stato pubblicato sulla rivista online Novella 2000 e si rivolge a chi vuole sperimentare in modo semplice e immediato questa tendenza.

La make-up artist ci svela il modo migliore per realizzare le lentiggini nel suo tutorial creato per Novella 2000. Le lentiggini finte sono uno dei beauty-trend del momento, perché ricreano perfettamente un look «baciata dal sole» e donano un aspetto fresco e giovane a tutte le età. Il segreto per realizzarle in modo realistico è sicuramente l’irregolarità, dato che hanno dimensioni variabili e non sono mai simmetriche. Per ricrearle a casa da sole esistono diverse procedure e la make-up artist Simona Toni ci svela quella migliore nel suo tutorial creato per Novella 2000. Che sia con la matita per le sopracciglia, con l’eye-liner, con gli ombretti o con l’henné, per Simona Toni ricreare le lentiggini a casa in completa autonomia è un «gioco da ragazze».🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lentiggini, il tutorial di Simona Toni per ricrearle a casa: “Un gioco da ragazze”

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