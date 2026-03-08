La salute? Un gioco da ragazze | dai farmaci alla medicina ecco la rivincita delle donne

Negli ultimi anni si assiste a una crescente partecipazione femminile nel settore sanitario, dove molte donne si sono affermate come professioniste e protagoniste. La narrazione tradizionale che considera la salute come un ambito poco adatto alle donne sta cambiando, con un numero sempre maggiore di italiane che si occupano di farmaci, medicina e prevenzione. La loro presenza sfida gli stereotipi e ridefinisce il ruolo delle donne nel campo sanitario.

Non è un lavoro da donna. Quante italiane se lo sono sentito ripetere nel corso degli anni? Ebbene, a conti fatti sembra proprio che la salute sia 'un gioco da ragazze'. In barba ad alcuni Cda – ancora tutti al maschile – i talenti in rosa si stanno dando da fare. Non solo nella sanità pubblica. E così tra appena cinque anni sei medici su dieci, tra quelli in attività, saranno donne. A dircelo sono i dati elaborati in occasione dell'8 marzo dal Ced della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

