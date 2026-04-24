Lecco sala piena per Steinmann | Ecco come la propaganda trasforma la realtà delle guerre in Medio Oriente e Ucraina

A Lecco, nella Sala Ticozzi, si è svolto giovedì sera un incontro pubblico dedicato a guerra e informazione. La sala era piena e l'evento ha attirato un pubblico attento per circa un'ora e mezza. Durante l'appuntamento, si è parlato di come la propaganda possa influenzare la percezione delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Nessun nome o dettaglio personale è stato menzionato, concentrandosi esclusivamente sui contenuti trattati.

La Sala Ticozzi di Lecco ha ospitato, giovedì sera, un partecipato incontro pubblico su guerra e informazione che ha tenuto la platea per un'ora e mezza senza un momento di distrazione. Relatore principale e ospite d'onore Luca Steinmann, giornalista e analista geopolitico italo-svizzero tra i.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Compositori in fuga, ensemble mobili, esecuzioni in esilio: la musica nel tempo buio delle guerre, dall’Ucraina al Medio OrienteC’è un momento, nei festival europei degli ultimi quattro anni, in cui la geografia smette di essere un dato e diventa una variabile.