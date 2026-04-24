Nel 2025, il marchio cinese di Stellantis ha venduto 600.000 veicoli, raggiungendo per la prima volta la redditività annuale. Per il prossimo anno, l’obiettivo è arrivare a un milione di auto vendute, con l’intenzione di raddoppiare la presenza in Europa. La casa automobilistica conferma così la sua strategia di espansione nel mercato europeo e di crescita nel settore delle vetture elettriche.

Leapmotor, il brand cinese di Stellantis, ha venduto 600.000 veicoli nel 2025, anno in cui ha raggiunto per la prima volta la redditività annuale, e punta a un milione di unità nel 2026. Nel primo trimestre del 2026 le consegne globali hanno superato le 110.000 unità, con le esportazioni all'estero che hanno superato le 40.000 unità, raggiungendo un record storico. La strategia della casa cinese è stata delineata da Cao Li, senior vice president della società, nella conferenza 'Una nuova risposta al mondo. L'ulteriore progresso di Leapmotor', che si è tenuta nello stand dell'azienda al Salone, presenti oltre 100 testate giornalistiche internazionali provenienti dai cinque continenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leapmotor (Stellantis) punta a un milione di auto e a raddoppiare in Europa

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