Le nuove ecoisole a Lecco spiegate bene | dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprile

A partire dal 27 aprile, a Lecco entreranno in funzione otto ecoisole sotterranee destinate alla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. Questi nuovi sistemi di raccolta, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verranno installati in diverse zone della città. La presenza delle ecoisole cambierà la viabilità e la disposizione dei parcheggi nelle aree interessate, senza coinvolgere altri aspetti della mobilità urbana.

Lecco si prepara a scavare. Non in cerca di fondamenta per un nuovo palazzo, ma per interrare qualcosa di diverso: otto ecoisole, postazioni sotterranee per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche, finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il cantiere parte.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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