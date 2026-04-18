Recentemente è stata scoperta una penna che permette di creare lentiggini dall’aspetto molto realistico, lasciando aperta la domanda sulla loro autenticità. In passato, chi aveva lentiggini tendeva a coprirle con fondotinta molto coprente, ma ora questa soluzione sembra aver rivoluzionato il modo di valorizzarle o modificarle. La novità ha attirato l’attenzione nel settore della cosmetica, senza ancora fornire certezze sulla loro vera efficacia o sulla provenienza del prodotto.

C’è stato un tempo in cui le lentiggini venivano nascoste sotto strati di fondotinta super coprente. Oggi la situazione si è letteralmente ribaltata. L’ effetto baciata dal sole è il trend assoluto che domina i nostri e la vita reale, regalando quel tocco sbarazzino, fresco e super cool che fa subito estate. Questa vera e propria ossessione per la pelle dall’aspetto naturale, spruzzata di piccoli puntini dorati, ha spinto tantissime beauty lover a ricorrere addirittura al tatuaggio semipermanente. Il freckle tattoo è ormai richiestissimo in tutti i saloni, una soluzione estrema per chi desidera svegliarsi ogni singola mattina con un visino adorabile e lentigginoso, senza dover muovere un dito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vere o finte, non lo saprà nessuno: abbiamo trovato la penna ”magica” per fare le lentiggini iper realistiche

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