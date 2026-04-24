le dimissioni di paolini non sono sul tavolo ma adesso basta liti

Il coordinatore locale di un partito di centrodestra non ha presentato le proprie dimissioni, nonostante le tensioni interne e i contrasti che si sono sviluppati negli ultimi giorni. Un esponente del partito ha tentato di calmare gli animi intervenendo con un estintore, nel tentativo di spegnere un incendio politico che sta coinvolgendo diversi membri. La situazione rimane tesa, ma al momento non sono previste uscite ufficiali dal ruolo.

"Le dimissioni del coordinatore locale di FdI Stefano Paolini non sono sul tavolo". Nicola Marcello si presenta con l’estintore per cercare di spegnere l’incendio che si è scatenato nel partito. "Per prima cosa leggo di prese di posizione, partito spaccato in due, richieste di dimissioni, ma a me, nel ruolo di coordinatore provinciale, non è arrivato nulla di scritto". Fissato il primo paletto, il pensiero di Marcello è rivolto alla compattezza del partito. "Essere uniti e forti è l’unica strada per far crescere FdI e presentarsi nella migliore delle posizioni alle prossime elezioni. Ma non è quanto stanno facendo al momento". Il nome di Giulio Mignani come candidato sindaco di FdI, da presentare alla coalizione di centrodestra con tanto di autoinvestitura dello stesso Mignani sui social, ha innescato la reazione a catena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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