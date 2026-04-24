Le borse sono spesso associate a tendenze stagionali, ma alcune non seguono questa logica. Con l’evoluzione della moda, tra micro-trend e cambiamenti rapidi di stile, cresce anche la richiesta di accessori che durino nel tempo e siano versatili per ogni stagione. Molti modelli continuano a essere apprezzati indipendentemente dai cambiamenti di moda, mantenendo un valore duraturo nel guardaroba di chi li sceglie.

Nel momento in cui la moda accelera tra micro-trend e cambi d’estetiche continui, cresce in parallelo un’altra esigenza: possedere capi e accessori che resistono al tempo e alle stagioni. Borse pensate per accompagnare il quotidiano senza cambiare ritmo ogni sei mesi? L’iconica borsa Loro Piana Loom è una di queste. Alle origini del progetto Loom. La Loom di Loro Piana nasce nel 2024 come omaggio ai cento anni della Maison e al suo legame con i tessuti. Il nome rimanda al telaio (loom), e non è solo un riferimento simbolico: la costruzione della borsa riprende il modo in cui il tessuto cade e si modella. La barra metallica sotto la patta e il pannello posteriore sono pensati per evocare proprio questo gesto.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le borse hanno davvero una stagionalità? Alcune no

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