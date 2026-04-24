Lavoratori in nero e carenze igieniche | chiuso locale della movida in piazza

La Polizia di Stato ha chiuso un locale della movida in Piazza Vittorio Emanuele ad Aversa a causa di irregolarità. Durante i controlli straordinari svolti in zona, sono stati riscontrati lavoratori in nero e carenze igieniche. L’operazione fa parte di un piano di controlli avviato alcune settimane fa, che prevede verifiche capillari nella zona. La chiusura del locale si inserisce in questa attività di monitoraggio continuo.

Non si ferma l’attività di contrasto della Polizia di Stato nella città di Aversa. L’ultimo servizio straordinario in Piazza Vittorio Emanuele, inserito in un’operazione avviata già da diverse settimane, rappresenta parte di un piano più ampio: un programma costante di controlli capillari messo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche Sannio, chiuso un supermercato per gravi carenze igienicheNell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavoratori in nero, sospesa l’attività a tre esercizi commerciali della Valsesia; Lavoratori in nero in un salone di parrucchiere a Villabate: attività sospesa e multa di 18 mila euro; Lavoro nero, blitz dei carabinieri: sospese due aziende, multe oltre i 50mila euro; Lavoratore in nero e cibo non tracciato: chiuso un ristorante in centro a Bari. Catania; lavoratori in nero e 50mila euro di sanzioniControlli della task force a Catania: 7 lavoratori in nero, alimenti non tracciati e sanzioni per 50mila euro in quattro esercizi commerciali. catania.liveuniversity.it Lavoro in nero nei vigneti, sospese due aziendeVALVASONE ARZENE (PORDENONE) - Continuano i controlli da parte dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone, nel settore dell'agricoltura per verificare ... ilgazzettino.it POZZILLI (IS). Ex Unilever, il piano di riconversione non decolla: lavoratori preoccupati Guarda il servizio #lavoro #unilever #molise - facebook.com facebook Aeroporto di Cagliari, quattro ore di sciopero e stop agli straordinari per un mese: la protesta dei lavoratori x.com