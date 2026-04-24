L' Asuit mette in guardia i trentini | Se vi contattato per rinnovare la tessera sanitaria non siamo noi
L'Asuit ha avvisato i cittadini trentini di non rispondere ai messaggi o alle email che richiedono il rinnovo della tessera sanitaria, poiché non sono loro a contattare gli utenti. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni sospette che invitano a compiere questa operazione. L'ente ha precisato che non effettua richieste di questo tipo tramite email o messaggi, invitando a prestare attenzione a possibili tentativi di truffa.
“Sono numerosi i cittadini che segnalano di aver ricevuto email e messaggi sospetti che invitano a rinnovare la tessera sanitaria. I mittenti possono essere diversi, ma il contenuto è sempre lo stesso: l’utente viene invitato a cliccare su un link esterno per procedere al presunto rinnovo della.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Comune di Roma, tessera elettorale: come ottenere o rinnovare la tessera per i referendumIn occasione del referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i cittadini italiani saranno chiamati a votare...
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Asuit, presentati l’atto aziendale e gli obiettivi 2026; Truffa della tessera sanitaria: anche in Trentino falsi avvisi di scadenza; Allarme phishing sulla Tessera sanitaria: l’Azienda sanitaria mette in guardia i cittadini.
Fratelli d'Italia mette alle strette il sindaco Masci: il deputato Testa e i vertici pescaresi del partito chiedono di intitolare «quanto prima» un luogo della città a Sergio Ramelli, lo studente ucciso a Milano nel 1975. I dettagli su ilcentro.it--> Link nei commenti #Pes - facebook.com facebook