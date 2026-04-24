L' Asuit mette in guardia i trentini | Se vi contattato per rinnovare la tessera sanitaria non siamo noi

L'Asuit ha avvisato i cittadini trentini di non rispondere ai messaggi o alle email che richiedono il rinnovo della tessera sanitaria, poiché non sono loro a contattare gli utenti. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni sospette che invitano a compiere questa operazione. L'ente ha precisato che non effettua richieste di questo tipo tramite email o messaggi, invitando a prestare attenzione a possibili tentativi di truffa.