L’aquilone si alza con il vento contro | in Val di Scalve un servizio che porta spesa farmaci e relazioni a domicilio

In una valle della montagna, dove la popolazione è in diminuzione e molti servizi sono scomparsi nel tempo, un servizio di consegna a domicilio porta spesa, farmaci e rapporti diretti con le persone. La zona si confronta con problemi di spopolamento, invecchiamento e mobilità ridotta, rendendo più difficile l’accesso a negozi e altri punti di riferimento. Questo intervento mira a mantenere i legami e garantire i servizi di base anche in assenza di strutture fisiche.

La montagna è caratterizzata oggi da spopolamento, invecchiamento della popolazione, mobilità complessa e servizi – compresi bar e negozi – che negli anni si sono diradati. A Vilminore di Scalve e nelle sue numerose frazioni abitare significa spesso convivere con un isolamento quotidiano che pesa soprattutto sulle persone più anziane. È da questa consapevolezza concreta che nasce il progetto “L’aquilone si alza con il vento contro”, promosso dalla cooperativa sociale L’Aquilone e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca. La cooperativa gestisce un negozio di alimentari in paese, e già garantiva un servizio di consegna di pasti pronti a domicilio: una presenza capillare, costruita nel tempo, che ha permesso di conoscere da vicino bisogni, abitudini e fragilità della comunità locale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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