L’annuncio di Macron | Lascerò la politica

Il presidente francese ha dichiarato che lascerà la scena politica al termine del suo incarico, che si concluderà il prossimo anno. La comunicazione è arrivata in un momento di attesa per il suo futuro professionale, pochi mesi prima della fine del mandato. La decisione si riferisce alla fine del suo ruolo di capo dello Stato, senza indicare eventuali progetti successivi o motivazioni specifiche.

Emmanuel Macron ha annunciato che lascerà la politica dopo la fine del suo mandato da presidente della Repubblica francese, che scadrà il prossimo anno. “Non mi sono mai occupato di politica prima e non mi occuperò di politica dopo”, ha affermato durante un incontro con gli studenti della scuola franco-cipriota di Nicosia, capitale di Cipro, prima di un vertice informale dei leader dell’Unione europea. Macron, che è in carica all’Eliseo dal 2017, ha risposto così alla domanda di un allievo che gli ha chiesto quando avesse “desiderato diventare presidente” e se fosse “ancora interessato a far progredire la Francia”. “La cosa più difficile dopo nove anni – ha osservato il presidente – è che bisogna mantenere ciò che si è fatto bene e cercare di andare oltre, ma a volte bisogna tornare sulle cose che si sono fatte male”.🔗 Leggi su Tpi.it

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L’annuncio di Macron: la Francia ingrandirà il suo arsenale nucleare

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