Il Lake Sound Park 2026 si prepara a tornare con un cartellone ricco di eventi musicali, tra artisti di fama nazionale e gruppi emergenti. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’estate, con concerti in programma in diverse date e location del parco. Tra le esibizioni attese ci sono performance di artisti come Alfa e Il Volo, confermando la presenza di nomi di grande richiamo. Gli organizzatori hanno annunciato il ritorno di questa rassegna musicale già molto attesa.

Sarà ancora una grande edizione quella che sta per arrivare del Lake Sound Park 2026 e a confermarlo è il ricco programma del festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e il contributo del Comune di Cernobbio, che quest’anno porterà sul palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi nomi: Fiorella Mannoia (9 luglio), Claudio Baglioni (11 luglio), Riccardo Cocciante (14), Coez (16 luglio), Il Volo (17), Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio) e Luca Carboni (26 luglio) a cui si aggiunge la star americana Charlie Puth (25) e le serate di puro divertimento - ormai un successo consolidato - con “Voglio tornare negli anni 90” (18 luglio).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lake Sound Park. Da Alfa a Il Volo un’estate da big

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