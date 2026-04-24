La vita pur se con alterne vicende procede mentre l’economia è pericolosamente prossima allo stallo

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito sul mancato raggiungimento di una vittoria elettorale, anche se di poco, da parte del governo in carica, con particolare attenzione al ruolo del ministro delle finanze. Mentre la vita quotidiana continua senza soste, l’economia del paese si trova a un passo dall’immobilismo, suscitando preoccupazioni tra gli analisti. La situazione ha acceso un confronto pubblico che coinvolge anche altri paesi europei.

In Italia e non solo, sta facendo discutere il caso del mancato risultato, anche se per pochissimo, del Governo e per esso il Ministro Giorgetti. Si riferisce al rientro del rapporto deficit PIL nel limite del 3%. Quell’ obiettivo fu stabilito dalla UE per tutti i paesi membri ancor prima dell’ inizio della pandemia. Per il Paese attualmente esso è al 3,1 %, mentre quando nel 2022 l’ Esecutivo ora in carica si insediò, quello stesso rapporto era superiore, anche se di poco, all’ 8 %. Ancora una volta un interrogativo retorico, a commento di quel dato, sta attirando l’attenzione, anche quella popolare, degli italiani e, seppure meno, anche quella degli stranieri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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