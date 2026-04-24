La società ha deciso di esonerare l’allenatore dopo un periodo di risultati insoddisfacenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il tecnico ha lasciato il club. La squadra continuerà con un nuovo staff tecnico, mentre i Friedkin, proprietari del club, hanno confermato la scelta. La separazione arriva a seguito di una serie di partite senza vittorie e di tensioni interne.

Alla fine i Friedkin si sono dovuti arrendere e tra i due litiganti a lasciare la Roma sarà Claudio Ranieri. Insanabile, infatti, la frattura con Gian Piero Gasperini, al punto da portare il consulente della proprietà ad avanzare le proprie dimissioni. Manca ancora l'ufficialità e nessuno dentro Trigoria si sbilancia, ma il passo indietro Ranieri lo aveva paventato già un paio di settimane fa pubblicamente, quando ci fu l' attacco davanti alle telecamere all'allenatore giallorosso. Eppure fino a quel momento lo aveva sempre difeso, anche quando i toni di Gasperini si erano alzati. Dal mercato di gennaio, però, qualcosa - se non tutto - è cambiato: i rapporti hanno iniziato a incrinarsi e sul tavolo delle discussioni ci sono finiti diversi argomenti, a cominciare da quello legato agli infortuni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Roma caccia Claudio Ranieri: clamoroso, perché è finita malissimo

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C’era una volta Santa Claus Finirà oggi la storia fra Claudio #Ranieri e la #Roma, probabilmente male. Perché non è stato un addio concordato: i #Friedkin hanno scelto #Gasperini @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com