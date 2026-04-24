La replica di fuoco La diocesi | Sconcerto e indignazione parole senza alcun riscontro

La Diocesi ha diffuso una nota in cui esprime sconcerto e indignazione riguardo alle dichiarazioni del sindaco sui social, in cui si affermava che i portici di San Vincenzo fossero disponibili come location per il Summer Festival. La diocesi definisce le parole del primo cittadino prive di riscontro e sottolinea il suo disaccordo con le affermazioni fatte. La vicenda riguarda quindi una posizione contrapposta tra le due parti sulla gestione di uno spazio pubblico per l’evento.

È una nota durissima quella che arriva dalla Diocesi in risposta alle affermazioni affidate dal sindaco Alan Fabbri sui social circa la disponibilità dei portici di San Vincenzo come backstage del Summer Festival. "Apprendiamo dai social che il sindaco Alan Fabbri ’immagina’ la Curia dietro le decisioni delle Suore della Carità – che hanno negato l’accoglienza degli artisti del Ferrara Summer Festival nelle loro strutture di piazza Ariostea – si legge nella missiva –. Desideriamo esprimere sconcerto e indignazione per l’assenza di rispetto delle istituzioni e, peggio ancora, per il ’coraggio’ di fare affermazioni senza alcun riscontro. Si suppone che il sindaco lo abbia fatto ’a cuor leggero’, allo stesso modo con cui ha fatto scoppiare questo caso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La replica di fuoco. La diocesi: "Sconcerto e indignazione, parole senza alcun riscontro" Notizie correlate Leggi anche: Marilyn Manson e le suore, dura replica della Diocesi a Fabbri: "Sconcerto e indignazione" C’è posta per te, sconcerto in studio tra familiari: “Mi dice pezzo di…”. Maria De Filippi senza paroleNella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 31 gennaio, al centro della scena una frattura familiare profonda che da anni divide una...