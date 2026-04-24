La Promessa anticipazioni 25 aprile | Romulo si dimette per Emilia e impone il silenzio

Da movieplayer.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Romulo prepara le dimissioni ma chiede a Emilia di non parlarne con nessuno. Intanto scatta il piano per smascherare l'assassino di Jana grazie al veleno nel bracciale. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo sceglie l'amore di Emilia e prepara le dimissioni. Intanto Pia, Curro e Lope tornano in gioielleria per smascherare chi ha ucciso Jana con il cianuro Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il Duca Lisandro annuncia ad Adriano .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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