Don Romulo prepara le dimissioni ma chiede a Emilia di non parlarne con nessuno. Intanto scatta il piano per smascherare l'assassino di Jana grazie al veleno nel bracciale. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo sceglie l'amore di Emilia e prepara le dimissioni. Intanto Pia, Curro e Lope tornano in gioielleria per smascherare chi ha ucciso Jana con il cianuro Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il Duca Lisandro annuncia ad Adriano .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 25 aprile: Romulo si dimette per Emilia e impone il silenzio

Notizie correlate

La Promessa anticipazioni 3 aprile: Emilia vuole perdonare RomuloEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre il maggiordomo e l'infermiera ritrovano l'intesa di un tempo, Adriano cade...

La Promessa anticipazioni 25 febbraio: Romulo smascherato, la verità sull'addio a EmiliaEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Emilia confessa a Pia di essere stata promessa sposa di Romulo, abbandonata senza...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 aprile; La Promessa, cosa succede nella puntata del 25 aprile: anticipazioni; La Promessa: anticipazioni dal 19 al 25 aprile! Eugenia è morta, caos alla tenuta; La promessa, le anticipazioni della settimana (20-26 aprile): Petra viene messa sotto accusa, un battesimo finisce nel caos.

La Promessa anticipazioni 25 aprile: Romulo si dimette per Emilia e impone il silenzioDon Romulo prepara le dimissioni ma chiede a Emilia di non parlarne con nessuno. Intanto scatta il piano per smascherare l'assassino di Jana grazie al veleno nel bracciale. movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 25 aprile 2026: Don Romulo ha un segreto, Emilia non deve dirlo a nessuno!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 25 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei Luján Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica di Rete 4 - facebook.com facebook