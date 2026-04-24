La prima regola per un matrimonio perfetto? Scegliere bene lo sposo L’abito bianco giusto non è mai una questione di chili ma di attitudine | i consigli di Enzo Miccio

Con l’arrivo di maggio, si apre ufficialmente la stagione dei matrimoni, un momento in cui le coppie si preparano a celebrare il loro impegno. Recentemente, un noto consulente di wedding planning ha condiviso alcuni consigli, sottolineando che la scelta dello sposo rappresenta il primo passo per un matrimonio riuscito. Secondo lui, l’abito bianco non dipende dai chili, ma dall’attitudine di chi lo indossa.

Maggio inaugura ufficialmente la stagione dei matrimoni, un rito antico che, pur cambiando forma, resta inalterato nella sostanza. Secondo i dati Istat diffusi a gennaio 2026, in Italia ci si sposa sempre meno e più tardi ( in media a quasi 35 anni per gli uomini ), con le nozze calate del 5,9% e sei cerimonie su dieci celebrate ormai con rito civile. Un approccio più cauto che trasforma le regole dell’evento, ma non spegne la voglia di festeggiare. Da dove si comincia, quindi, per far sì che il grande giorno vada come nei sogni? Lo abbiamo chiesto a Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia — la mente dietro a matrimoni vip come quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi ma anche di Filippa Lagerback e Daniele Bossari — sa bene come si costruisce un evento memorabile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come scegliere l'abito da sposa L'ho chiesto all'esperto

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Si parla di: Enzo Miccio Lancia La Nuova Collezione Sposa; Radio Italia Live: si comincia il 15 maggio a Milano, poi Palermo con Emma, Arisa, Giorgia, Elisa, Gigi D'Alessio e tanti altri.