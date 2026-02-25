Lotta alla piaga del caporalato Braccianti stranieri sfruttati e pagati 5 euro all’ora | un arresto

Un uomo è stato arrestato per aver sfruttato braccianti stranieri, pagandoli solo 5 euro all’ora. La sua responsabilità deriva dal suo ruolo nel far arrivare i lavoratori dal Pakistan e nel reclutarli sul territorio, approfittando della loro condizione di bisogno. Gestiva direttamente l’ingresso e sfruttava la loro vulnerabilità per farli lavorare nelle campagne. La scoperta mette in luce come il caporalato continui a prosperare in alcune zone agricole.

Si occupava direttamente del loro arrivo in Italia dal Pakistan oppure li ‘arruolava’ sul territorio per poi, approfittando del loro stato di necessità, sfruttarli nell’ambito del lavoro agricolo. Il compenso orario per ognuno di loro era spesso di cinque euro all’ora e i cittadini, terminate le ore di sfruttamento, venivano sistemati per la notte in un casolare fatiscente. Se le accuse saranno confermate, si potrebbe quasi parlare di schiavismo rispetto al ‘trattamento’ riservato da un cittadino pakistano ad un gruppo di connazionali. L’uomo è finito in manette con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, meglio conosciuto come caporalato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Braccianti sfruttati a 5 euro all’ora nel Modenese, scoperto sistema di caporalato: un arrestoUn sistema di caporalato ha portato allo sfruttamento di braccianti costretti a lavorare sette giorni su sette a soli 5 euro all’ora.

Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoroUn'indagine rivela condizioni di sfruttamento gravissime tra i braccianti impiegati nei campi, con paghe irrisorie e turni massacranti di 10-14 ore al giorno.

