Al Museo del PalaDozza di Bologna è stata inaugurata un'esposizione dedicata alla patrona del basket, grazie a un'iniziativa promossa dal presidente regionale della FIP. Questa esposizione mira a conservare e valorizzare la tradizione porrettana, inserendola in un luogo rappresentativo della città. La mostra sarà accessibile al pubblico come parte integrante del patrimonio del museo, situato nel cuore della zona conosciuta come ‘Basket City’.

La patrona del basket esposta al Mubit di Bologna. Grazie a questa iniziativa, voluta dal presidente regionale FIP Antonio Galli, la tradizione porrettana avrà uno spazio permanente all’interno di questo importante palcoscenico, nel cuore di ‘Basket City’. Una delegazione (nella foto) composta da Cesare Tosetti, Claudia Pasquini, animatori della locale Casa della Pallacanestro, e Rossella Guidoboni, presidente dell’ASD Trottola Sport, ha partecipato alla cerimonia di apertura del museo all’interno del PalaDozza che si è svolta sabato scorso. Nel 1956, quando in città si costruiva il Palazzo, a Porretta Terme veniva consacrato il Sacrario del Cestista nella chiesa dedicata alla ‘Madonna del Ponte’, un luogo devozionale caro a tanti campioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La patrona del basket al museo del PalaDozza

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