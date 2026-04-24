La Nba può attendere | un altro anno al college per l' azzurro Sarr resta a Duke

L'ala di Oderzo ha deciso di rimanere al college per un altro anno, rinunciando alla possibilità di entrare nella NBA. Nella stagione appena conclusa con i Blue Devils, si era distinto come uno dei giocatori più promettenti del roster. La sua scelta di proseguire gli studi e giocare ancora una stagione in college segna un'ulteriore tappa nel suo percorso sportivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'atleta stesso.

La Nba può attendere: l'azzurro Dame Sarr, 19 anni, la scorsa stagione a Duke, ha annunciato che resterà un altro anno al college con i Blue Devils. L'ala classe 2006 di Oderzo, dove la sua famiglia è arrivata dal Senegal, lo ha annunciato con un post sui propri canali social: resta così a bordo di uno dei programmi universitari più prestigiosi, seppur reduce dalla delusione della stagione appena trascorsa, chiusa alla Elite Eight pur essendo in cima al ranking nazionale. Nella scelta dell'azzurro ha pesato sicuramente la discesa nelle previsioni di scelta, che lo davano a inizio stagione con una possibile chiamata nella lottery, per uscire sempre più dal radar.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Nba può attendere: un altro anno al college per l'azzurro Sarr, resta a Duke Notizie correlate Sarr ha già conquistato Duke, l'Nba lo aspetta: "Ma decido a fine stagione se fare il grande salto"C’e’ qualcosa di assolutamente speciale e unico nel Cameron Indoor Stadium, la leggendaria arena che ospita le partite casalinghe di Duke. Duke schiaccia Syracuse, Sarr protagonistaIn questa sfida, i Duke Blue Devils hanno mostrato solidità e lucidità in trasferta contro Syracuse, chiudendo la serata con una vittoria nette che... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il Mondiale può attendere: Yildiz stringe i denti per la Juve. Il piano per gestirlo; Petrucci, 'basket non può aspettare il calcio per risposte dal Governo'; Braylon Mullins, la NBA può attendere: tornerà a UConn per una seconda stagione; Raznatovic: il contratto di Nikola Jokic con Denver può attendere. Braylon Mullins, la NBA può attendere: tornerà a UConn per una seconda stagioneA sorpresa Braylon Mullins ha annunciato la decisione di tornare a UConn nella prossima stagione. Il 20enne era dato alla #17 nell'ultimo Mock NBA Draft di ESPN, dopo ... pianetabasket.com A inizio stagione era immaginato in Lotteria al Draft, a fine stagione non era un prospetto da primo giro nba. Per cui ha fatto bene a tornare a Duke. Difende forte, deve migliorare nel palleggio, al tiro e da passatore. In attacco su tutto x.com IL PROSPETTO NBA AL DRAFT (CON PASSAPORTO ITALIANO) La storia della famiglia di Nate Ament è di quelle incredibili. Il prospetto NBA - che ha cittadinanza italiana - va al Draft e può rientrare in Top 10. - facebook.com facebook