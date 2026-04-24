La luminosità del silenzio nelle tele vacanziere ed estive del Realismo Americano di Marion Charlet

Da lopinionista.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tele vacanziere ed estive del Realismo Americano di Marion Charlet catturano l’attenzione per la loro capacità di rappresentare scene di momenti di relax e spazi aperti. Le opere mostrano paesaggi luminosi e dettagli realistici di ambienti estivi, con un’attenzione particolare alla luce e alle sfumature cromatiche. La pittura si concentra su elementi quotidiani, restituendo un’immagine fedele di atmosfere di vacanza e di luoghi di villeggiatura.

Lo sguardo di molti artisti non può fare a meno di essere colpito e conquistato da tutto ciò che è luce, colore vivido e vibrante fuoriuscente dal riflesso del sole di metà giornata, di quelle ore calde in cui la rarefazione non fa che esaltare, senza alcun tipo di velatura, tutti i dettagli della realtà osservata. In questo tipo di approccio narrativo la scelta di attenersi a uno stile fortemente figurativo diviene una vera e propria necessità poiché la descrizione di ciò su cui gli occhi si soffermano deve essere il più possibile fedele per poter trasportare il fruitore all’interno di una dimensione vivace e affascinante al punto di desiderare immergersi in essa.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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