No alla musica alta e al dj set nelle notti estive del centro storico

A San Felice Circeo si preparano le notti estive nel centro storico, dove è stato deciso di vietare musica alta e dj set. Con l’arrivo della bella stagione, il paese si riempie di turisti e organizza eventi all’aperto, ma questa misura mira a regolamentare le serate e mantenere la tranquillità. La decisione riguarda le serate durante l’estate, quando il centro si anima con attività e pubblico.

Il Comitato scrive alla sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ponendo l’attenzione sui problemi di sicurezza e sui disagi vissuti dai residenti, in vista della bella stagione. Ecco le criticità sollevate Si guarda già all’estate a San Felice Circeo che proprio con l’arrivo della bella stagione si popola di turisti e si anima con eventi e serate all’aperto. Ma a richiamare l’attenzione della sindaca Monia Di Cosimo è il Comitato Centro Storico Circeo che ha inviato una lettera aperta alla prima cittadina. Il tema è proprio quello dell’organizzazione degli eventi musicali nel centro storico durante la stagione estiva. “Negli ultimi... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Il nuotatore aveva detto a Repubblica: “Condivido uno spazio in piscina con tre gruppi di signore che alle 9.30 entrano per fare aquagym. Non voglio essere maleducato, ma il loro programma prevede anche una musica alta. E a me che mi sto allenando mi de - facebook.com facebook