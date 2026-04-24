La Liberazione e il no di Mattarella alla ' legge del più forte'

La celebrazione della Liberazione assume un significato particolare in un momento caratterizzato da conflitti armati, violazioni dei diritti e imposizioni di forza da parte di chi si considera superiore. Recentemente, il presidente della Repubblica ha espresso un netto rifiuto verso una proposta di legge che sembrava favorire l'uso della forza a discapito della legge e dei diritti. La data del 25 aprile resta quindi un’occasione per ricordare l'importanza della libertà e della democrazia.

AGI - La Liberazione, "pagina fondante della Repubblica", acquisisce un valore ancora più alto in un contesto segnato da guerre, diritti calpestati e sopraffazioni provocate da chi si ritiene, "provvisoriamente" peraltro, il più forte, tanto da imporre la sua legge. È il cuore della riflessione sul 25 Aprile consegnata dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, ricevuti oggi pomeriggio al Colle. Un incontro di rito in vista dell' 81mo anniversario della Liberazione, onorando il sacrificio di chi ha combattuto l' oppressione nazifascista e il regime per far nascere la democrazia italiana.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Liberazione e il no di Mattarella alla 'legge del più forte' Mattarella: Il 25 aprile momento di riflessione collettiva e coesione nazionale Notizie correlate Mattarella e il 25 aprile: «Momento di coesione. No alla legge del più forte»Da una parte gli attacchi all'Italia e alle sue istituzioni della propaganda del Cremlino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Liberazione e il no di Mattarella alla 'legge del più forte'; Mattarella: Se prevale legge del più forte è barbarie nella vita internazionale; 25 aprile, Mattarella: Il prevalere della legge del più forte crea barbarie in vita internazionale; 25 Aprile, Mattarella: La legge del più forte genera barbarie. LIVE | 25 aprile, la Liberazione in diretta: Mattarella all’Altare della patria. Meloni: Momento di coesione nazionaleROMA – 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 9 ha deposto una corona d’alloro all’Altare della patria, a Roma. Poi s ... dire.it 25 aprile, la cerimonia per la Liberazione con il presidente Mattarella in diretta videoLa visita si inserisce in un cammino già avviato nel 2022 quando Mattarella conferì alla città la Medaglia d'Oro al Merito Civile. San Severino Marche accolse e protesse centinaia di sfollati e perseg ... video.corriere.it Buona Festa della Liberazione da tutto lo Staff di RadioUci - facebook.com facebook Ci uniamo alle celebrazioni della Festa della Liberazione, consapevoli e orgogliosi del ruolo che il popolo ebraico ha rivestito in questo evento fondamentale per la storia dell’Italia. Infatti non tutti sanno che, durante la Seconda Guerra Mondiale, donne e uomi x.com