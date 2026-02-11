Durante una festa tra ragazzi, la polizia interviene all’improvviso e interrompe tutto. La musica si ferma e i giovani si guardano intorno, sorpresi, mentre gli agenti spiegano che la serata non può continuare perché mancano i requisiti di sicurezza. In pochi minuti, l’evento finisce e i partecipanti devono lasciare la sala.

di Federico Malavasi La musica si spegne all’improvviso e le risate dei ragazzi si trasformano in interrogativi davanti all’invito – senza appello – a lasciare la sala. Serata finita, tutti a casa a notte ancora ‘giovane’. A interrompere un sabato sera all’insegna del divertimento sono stati la guardia di finanza e i vigili del fuoco che, durante un controllo, hanno scoperto che la festa organizzata in un fabbricato di via Canapa era abusiva e priva dei requisiti minimi di sicurezza. L’intervento risale a due sabati fa, quando fiamme gialle e pompieri hanno bussato alle porte di un casale di via Canapa, tra le cui mura era in corso una serata alla quale partecipavano circa 450 persone, tra cui tanti minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz durante la festa abusiva: "Mancano i requisiti di sicurezza". Interrotta la serata dei ragazzini

Durante la notte, le forze dell'ordine sono intervenute in un locale della città dopo aver scoperto una festa clandestina con circa 450 giovani.

Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno condotto controlli in diversi bar e locali di Genova, intervallando le verifiche con l'interruzione di una festa abusiva.

