Blitz durante la festa abusiva | Mancano i requisiti di sicurezza Interrotta la serata dei ragazzini

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una festa tra ragazzi, la polizia interviene all’improvviso e interrompe tutto. La musica si ferma e i giovani si guardano intorno, sorpresi, mentre gli agenti spiegano che la serata non può continuare perché mancano i requisiti di sicurezza. In pochi minuti, l’evento finisce e i partecipanti devono lasciare la sala.

di Federico Malavasi La musica si spegne all’improvviso e le risate dei ragazzi si trasformano in interrogativi davanti all’invito – senza appello – a lasciare la sala. Serata finita, tutti a casa a notte ancora ‘giovane’. A interrompere un sabato sera all’insegna del divertimento sono stati la guardia di finanza e i vigili del fuoco che, durante un controllo, hanno scoperto che la festa organizzata in un fabbricato di via Canapa era abusiva e priva dei requisiti minimi di sicurezza. L’intervento risale a due sabati fa, quando fiamme gialle e pompieri hanno bussato alle porte di un casale di via Canapa, tra le cui mura era in corso una serata alla quale partecipavano circa 450 persone, tra cui tanti minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

blitz durante la festa abusiva mancano i requisiti di sicurezza interrotta la serata dei ragazzini

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz durante la festa abusiva: "Mancano i requisiti di sicurezza". Interrotta la serata dei ragazzini

Approfondimenti su Festa Abusiva

Festa abusiva a pagamento con 450 giovani: blitz nel locale, mancano i requisiti di sicurezza

Durante la notte, le forze dell’ordine sono intervenute in un locale della città dopo aver scoperto una festa clandestina con circa 450 giovani.

Controlli in bar e locali, interrotta festa abusiva

Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno condotto controlli in diversi bar e locali di Genova, intervallando le verifiche con l’interruzione di una festa abusiva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Festa Abusiva

Argomenti discussi: Blitz durante la festa abusiva: Mancano i requisiti di sicurezza. Interrotta la serata dei ragazzini; Festa abusiva a pagamento con 450 giovani: blitz nel locale, mancano i requisiti di sicurezza; Siena, blitz delle forze dell’ordine alla festa in Fortezza. L’organizzatore: E’ difficile poter rispettare certi orari; Festa abusiva a Ferrara con 450 giovani, alcuni minorenni: blitz di Finanza e vigili del fuoco.

blitz durante la festaBlitz durante la festa abusiva: Mancano i requisiti di sicurezza. Interrotta la serata dei ragazziniIn un edificio di via Canapa arrivano Finanza e vigili del fuoco: all’interno 450 persone, tra cui molti minori. Sui social era spacciata come un compleanno, ma era un evento a pagamento con deejay. S ... ilrestodelcarlino.it

La polizia fa irruzione durante la festa di matrimonio e arresta il padre dello sposo: invitati sotto choc, poi l’incredibile scopertaCome si possono sorprendere gli invitati a un matrimonio? Con un finto blitz della polizia. Il piano è stato organizzato da due novelli sposi, Robyn Ellis e Arron Robson. La coppia, grazie anche alla ... ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.