L’ultimo numero delle guide de L’Esperto, in uscita mercoledì 29 aprile, si concentra sulle questioni legate alla famiglia. L’inserto presenta le novità più recenti in materia, offrendo informazioni aggiornate su normative, procedure e adempimenti. La pubblicazione si rivolge a chi desidera conoscere gli aspetti pratici e legali che riguardano i rapporti familiari, con un’attenzione particolare alle modifiche legislative e alle novità in ambito giudiziario.

Una guida alle ultime novità normative che riguardano da vicino la famiglia. Dalle sentenze più recenti che fanno il punto su separazioni e divorzi ai piccoli passi avanti in tema di unioni civili e adozioni internazionali, dal riconoscimento della madre intenzionale per i bambini nati da procreazione assistita all’impatto della riforma dell’Isee su bonus e assegni, fino agli effetti della nuova legge sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Nel quarto e ultimo numero dell’instant de L’Esperto risponde, in edicola mercoledì 29 aprile con il quotidiano al prezzo complessivo di tre euro, gli esperti del Sole 24 Ore offrono ai lettori un vademecum sulle piccole e grandi trasformazioni in tema di diritto familiare, previdenza e successioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La famiglia al centro dell’ultimo numero delle guide de L’Esperto risponde

Dans la peau d’un Cro-Magnon : la vraie vie des Homo Sapiens - Documentaire Préhistoire - MG

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