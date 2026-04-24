La dieta di Adele sbagliavano tutti | ecco come ha perso davvero peso

Recentemente si è diffusa la notizia che la cantante ha perso peso seguendo un metodo diverso rispetto alle diete tradizionali. In un articolo pubblicato da una rivista di gossip, si spiega che il suo percorso di dimagrimento non si basa su diete restrittive, ma su altri approcci. La sua strategia, che ha attirato l’attenzione, è stata descritta come differente rispetto a quanto si pensa comunemente.

Come ha fatto Adele a perdere peso? In realtà ha scelto un percorso diverso dalla dieta. Adele è dimagrita moltissimo, ma senza seguire una dieta, come era stato detto dalla stampa. La cantante ha scelto di non seguire un particolare regime alimentare, ma di puntare tutto sull’allenamento fisico. Adele ha perso ben 30 chili in un anno e ora continua a mostrare la sua forma fisica perfetta con grande orgoglio. La donna, che è sempre stata bellissima, ha scelto un percorso diverso per dimagrire. La stampa inglese, e poi quella del resto del mondo, ha affermato che la cantante era riuscita a dimagrire in modo così drastico grazie alla dieta Sirt.🔗 Leggi su Novella2000.it

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