Nel primo Trecento, il Regno di Napoli sotto Roberto d’Angiò si distingue come uno dei principali centri culturali dell’Europa latina, in un periodo caratterizzato da importanti cambiamenti politici e sociali. La corte di Roberto il Saggio si sviluppa nel contesto della Napoli angioina, contribuendo alla storia della cultura e delle idee di quell’epoca. Questo ambiente favorisce lo sviluppo di nuovi modi di pensare e di approcci alla conoscenza.

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© Lifeandnews.it - La corte di Roberto il Saggio nella Napoli angioina e le origini dell’umanesimo

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