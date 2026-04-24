La corte di Roberto il Saggio nella Napoli angioina e le origini dell’umanesimo

Da lifeandnews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo Trecento, il Regno di Napoli sotto Roberto d’Angiò si distingue come uno dei principali centri culturali dell’Europa latina, in un periodo caratterizzato da importanti cambiamenti politici e sociali. La corte di Roberto il Saggio si sviluppa nel contesto della Napoli angioina, contribuendo alla storia della cultura e delle idee di quell’epoca. Questo ambiente favorisce lo sviluppo di nuovi modi di pensare e di approcci alla conoscenza.

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