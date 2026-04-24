La coppia che faceva sparire portafogli a raffica nei supermercati

Due persone sono state denunciate per aver sottratto numerosi portafogli all’interno di supermercati. La coppia selezionava con cura le vittime e interveniva rapidamente tra le corsie, portando via i portafogli in modo ripetuto durante le visite ai negozi. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i soggetti coinvolti e ricostruire le modalità delle azioni. La dinamica degli episodi è stata ricostruita grazie alle telecamere di sorveglianza.

Colpivano nei supermercati, scegliendo con attenzione le vittime e agendo in pochi istanti tra le corsie. Una coppia ritenuta autrice di furti seriali è stata fermata dalla polizia, che ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo del 1987 e di una donna del 1971, entrambi italiani e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate I ladri seriali che facevano sparire i portafogli nei supermercatiColpivano nei supermercati, scegliendo con attenzione le vittime e agendo in pochi istanti tra le corsie. Furti a raffica nelle case di campagna: "Faceva parte della banda". Confermata la condanna per associazione per delinquereProve schiaccianti: vittime, video, fotografie e la sua presenza costante sulla scena dei delitti. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Casa Abis fa tappa al Teatro Ai Colli di Padova con Ancora in 2 il 15 maggio 2026; Cesano Boscone. Coppia fa la spesa gratis alla LIDL, dipendente tenta di bloccarli e fuggono in auto colpendola; Air India fa coppia con WestJet: interline per volare su oltre 30 città in Nord America; È caduto un orecchino sul suo balcone, posso entrare?: a Roma coppia di anziani sventa la truffa e mette in fuga due ladre. La coppia avvistata al Coachella durante il party di Justin Bieber. E spunta il retroscena: starebbero insieme da mesi grazie a Kylie Jenner - facebook.com facebook Sassari, coppia smerciava cocaina ed eroina: chiesta una condanna a 6 anni x.com