La cancellazione della Pedemontana una grave perdita per la provincia

Dal punto di vista locale, la decisione di cancellare la tratta bergamasca della Pedemontana viene vista come una perdita significativa per la provincia. Un rappresentante del territorio ha espresso che questa scelta potrebbe avere ripercussioni negative a lungo termine, ritenendo che possa penalizzare lo sviluppo e la mobilità nella zona. La questione riguarda direttamente le infrastrutture previste e il loro impatto sulla comunità locale.

Visto dall’osservatorio bergamasco, lo stop alla tratta bergamasca di Pedemontana non è una buona notizia: anzi, “è una scelta grave per l’intero nostro territorio, perché rischia di penalizzarci in modo duraturo” secondo l’arch. Felice Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità dell’ACI provinciale, che aggiunge senza perifrasi: “Basta illusioni, serve subito una alternativa”. Si trattava di un progetto riconosciuto come strategico a livello regionale e nazionale, sostenuto da un ampio consenso e giunto a uno stadio avanzato: tracciato definito, procedure avviate, aree già espropriate. Era un segmento del corridoio europeo Lisbona-Kiev sul quale si collocava la terra bergamasca traendone evidenti opportunità di prospettive alla grande scala europea.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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