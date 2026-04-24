La Basilica di Bonaria compie 100 anni Il card Zuppi in visita a Cagliari

La Basilica di Nostra Signora di Bonaria festeggia il centenario della sua dedicazione. La cerimonia è iniziata questa mattina con una messa celebrata dal Cardinale Zuppi, alla presenza di fedeli e autorità locali. La chiesa, situata nel centro storico della città, rappresenta un punto di riferimento religioso e storico per la comunità. La giornata di commemorazione include anche eventi culturali e momenti di preghiera.

Cagliari in festa per i 100 anni della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Stamane celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Zuppi. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Basilica di Bonaria compie 100 anni. Il card. Zuppi in visita a Cagliari La Basilica di Bonaria compie 100 anni. Il card. Zuppi in visita a Cagliari Notizie correlate Leggi anche: La passione per il poker e l'amore per i nipoti: Enza Romano compie 100 anni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cagliari, la Basilica di Nostra Signora di Bonaria compie un secolo. Il cardinale Zuppi: Cent’anni portati benissimo - L'Unione Sarda.it; Cento anni da Basilica: Cagliari celebra il Giubileo di Nostra Signora di Bonaria; Mercedari: domani a Cagliari la messa per i cento anni della basilica di Bonaria; Cento anni della Basilica di Bonaria a Cagliari, messa col cardinale Zuppi. Mercedari: domani a Cagliari la messa per i cento anni della basilica di BonariaBonaria non è solo uno dei nostri santuari. È il luogo in cui la storia dell’Ordine e la storia di un popolo si sono intrecciate nel modo più visibile e duraturo. Lo afferma p. Efisio Schirru, minis ... agensir.it Centenario Basilica di N.S. di Bonaria, Zuppi 'Maria disarma nostri cuori'Oltre mille fedeli hanno gremito la Basilica per rendere grazie a Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna. (ANSA) ... ansa.it Grazie di cuore a tutti, oggi la Basilica di N. S. di Bonaria gremita di Bambini. Dio vi Benedica tutti e la Madonna di Bonaria vi protegga sempre. - facebook.com facebook Cagliari, la Basilica di Bonaria compie un secolo. Il cardinale Zuppi: «Cent’anni portati benissimo» x.com