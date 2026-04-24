La Basilica di Bonaria compie 100 anni Il card Zuppi in visita a Cagliari

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Basilica di Nostra Signora di Bonaria festeggia il centenario della sua dedicazione. La cerimonia è iniziata questa mattina con una messa celebrata dal Cardinale Zuppi, alla presenza di fedeli e autorità locali. La chiesa, situata nel centro storico della città, rappresenta un punto di riferimento religioso e storico per la comunità. La giornata di commemorazione include anche eventi culturali e momenti di preghiera.

Cagliari in festa per i 100 anni della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Stamane celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Zuppi. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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La Basilica di Bonaria compie 100 anni. Il card. Zuppi in visita a Cagliari

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