Juventus | Bremer certezza della squadra

La Juventus si avvicina a una delle partite più importanti della stagione e ha deciso di puntare nuovamente su Gleison Bremer, uno dei difensori più affidabili della rosa. La presenza del giocatore brasiliano è stata confermata come sicura per la prossima sfida, che si preannuncia decisiva per il cammino della squadra. La società ha comunicato l'inserimento di Bremer nell’11 titolare, sottolineando la sua importanza nel reparto difensivo.

La Juventus si prepara a una delle sfide più decisive della stagione e sceglie uno dei suoi uomini simbolo per affrontare il momento: Gleison Bremer. Sarà infatti il difensore brasiliano a presentare la gara contro il Milan nella consueta conferenza stampa della vigilia, un segnale chiaro della centralità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bremer, certezza della squadra Serie A - La Juventus con Bremer è da Scudetto Notizie correlate Leggi anche: Roma-Juventus: Bremer torna in campo, Dybala affronta la sua ex squadra. Juventus, come cambia la squadra senza Bremer e David: difesa meno solida e rebus in attaccoLa trasferta di Istanbul in Champions League ha messo in luce la maggior parte dei difetti della squadra di Luciano Spalletti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bremer recuperato e Kelly in crescita: così la Juve ha rialzato il muro in difesa; ?? Inter-Chivu, rinnovo con stipendio raddoppiato. Juve: c'è Kim se parte Bremer; Juventus-Bologna 2-0, pagelle: David (7) apre il match, Thuram (7) lo chiude, Castro (5) cancellato da Bremer (7); Juve-Bologna, la probabile formazione di Spalletti e la scelta su Yildiz. Bremer designato dalla Juventus per presentare la sfida al MilanIl difensore Gleison Bremer parlerà alla vigilia del cruciale big-match Juventus-Milan per la Champions League ... it.blastingnews.com La Juventus pronta a puntellare la difesa: in arrivo almeno un centrale. Futuro Bremer da valutare? Le incognite Gatti e KellyLa Juventus guarda già al futuro e inizia a pianificare gli interventi per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le prossime mosse dipenderanno in ... tuttojuve.com VLAHOVIC HA LAVORATO IN GRUPPO Il serbo, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha svolto parte dell'allenamento con la squadra A due giorni da Milan-Juventus invece Kenan Yildiz ha svolto ancora una seduta differenziata Buone facebook Ecco le convocate per la gara con la Juventus asroma.com/it/notizie/752… #ASRomaFemminile x.com