La possibilità di vedere l’attaccante polacco con la maglia della Juventus ha suscitato grande interesse tra i tifosi, alimentando le discussioni sul futuro della squadra. La trattativa, tuttavia, sembra complicata da questioni legate all’aspetto economico, che rappresentano un ostacolo concreto. Nel frattempo, un ex allenatore ha commentato che l’ingaggio di Lewandowski porterebbe una mentalità vincente alla squadra, senza entrare nel merito delle trattative in corso.

Torino, 24 aprile 2026 - La suggestione di vedere Robert Lewandowski con la maglia della Juventus è una di quelle che accendono immediatamente l’immaginazione dei tifosi: è il bello del calciomercato. Parliamo di uno degli attaccanti più prolifici e completi della sua generazione, capace di garantire gol, esperienza internazionale e leadership. Tuttavia, trasformare questa idea in realtà richiede di analizzare diversi fattori: economici, tecnici e strategici. Dal punto di vista tecnico, Lewandowski rappresenterebbe un innesto di altissimo livello. Anche nelle fasi più avanzate della carriera ha dimostrato di mantenere standard realizzativi impressionanti, oltre a una condizione fisica ancora buona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, sogno Lewandowski: nodo economico. L’ex ct: “Porterebbe mentalità vincente”

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