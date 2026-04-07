Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus si trova a dover affrontare una brutta notizia riguardante l'infortunio di un giocatore chiave. La squadra è in attesa di aggiornamenti sui tempi di recupero, che potrebbero influenzare la sua disponibilità nelle prossime partite. La situazione ha creato preoccupazione tra i tifosi e lo staff, mentre si aspetta un quadro più chiaro sulle condizioni del calciatore infortunato.

Pessime notizie in casa Juventus il giorno dopo la vittoria interna contro il Genoa: ecco cosa sta succedendo. La Juve vince e convince. I bianconeri si impongono per 2-0 sul Genoa nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A e si riportano a una sola lunghezza dal quarto posto del Como, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. A sette giornate dalla fine del campionato, ogni punto rischia di essere decisivo e nel prossimo turno la Vecchia Signora sarà impegnata nella delicata trasferta sul campo dell’Atalanta. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, i tifosi della Juventus e Spalletti trattengono il fiato per le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del riscaldamento del secondo tempo del match contro il Genoa per un problema al polpaccio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Vlahovic, Juve col fiato sospeso: i tempi di recupero

Infortunio Bremer, Juve col fiato sospeso: il brasiliano è ancora alle prese col sovraccarico muscolare. Cosa filtra per il Galatasaraydi Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, la retroguardia bianconera in emergenza obbliga il tecnico a valutare le condizioni del centrale per i...

Infortunio Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: che tegolaAltra mazzata devastante per la Juventus: arriva un annuncio sulle condizioni e sui tempi di recupero di Dusan Vlahovic.

INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI FA CHIAREZZA SUI TEMPI DI RECUPERO

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Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com

FLASH | Juventus-Genoa, problemi nel riscaldamento per Vlahovic: cos’è successoLa speranza è che si sia trattato di uno stop precauzionale e nulla di più. Dalle prime immagini è però filtrato pessimismo: Vlahovic è rientrato subito negli spogliatoi e gli e successivamente stata ... fantamaster.it

Esami al J Medical anche per Dusan #Vlahovic dopo l’infortunio patito nel riscaldamento di #JuveGenoa Da valutare l’entità dello stop dell’attaccante serbo #Juventus #Juventusnews24 - facebook.com facebook

Le due facce della Juventus e l'infortunio di Vlahovic: corsa Champions a ostacoli per Spalletti x.com