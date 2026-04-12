Durante il tour d’addio di John Cena alla WWE, Liv Morgan ha preso parte all’evento, suscitando interesse tra i fan. La wrestler ha commentato l’esperienza, definendola “epica”. Il tour ha visto la presenza di numerosi ex rivali di Cena, che hanno contribuito a rendere memorabile l’addio del noto wrestler. La partecipazione di Morgan si è distinta tra le altre apparizioni.

Il tour d’addio di John Cena alla WWE ha visto la partecipazione di molti dei suoi rivali del passato, ma anche una wrestler con cui aveva avuto pochi precedenti ha lasciato il segno: Liv Morgan. Morgan ha recentemente parlato del suo ruolo nell’incontro di Cena contro Dominik Mysterio e di come si è sentita a prendervi parte. Morgan aveva già parlato in passato dell’amore e dell’ammirazione che provava per Cena quando era più giovane e, in un’intervista con Esteban Ramirez, ha parlato con passione del fatto di essere stata coinvolta in uno dei suoi ultimi incontri nella WWE. “Iconico”, ha risposto Morgan quando le è stato chiesto come si sentisse a far parte del tour d’addio di Cena.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Avere un ruolo nel tour d’addio di John Cena è stato epico”.

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Liv Morgan TURNS on John Cena (LOOK AT HER FACE)