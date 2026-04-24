Italia divisa | il paradosso tra il desiderio di leggere e i libri reali

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, meno della metà della popolazione legge almeno un libro ogni anno, secondo il Book Lover Index. La differenza tra le ricerche online di libri e la reale lettura si concentra maggiormente in alcune regioni, come Campania e Sicilia, dove il divario tra interesse digitale e abitudine di leggere supera il 34%. Questa discrepanza evidenzia un contrasto tra l'interesse mostrato online e le pratiche di lettura effettive nel paese.

? Cosa sapere Il Book Lover Index rivela che meno di un italiano su due legge annualmente.. Campania e Sicilia registrano un divario tra ricerche digitali e lettura reale del 34,6%.. Il 24 aprile 2026 segna un punto di rottura per la lettura in Italia, dove i dati del Book Lover Index di Casinos.com rivelano una nazione spaccata tra chi tiene il libro in mano e chi cerca solo ispirazione digitale, con la Campania che fatica a trasformare l’interesse in pagine sfogliate. L’analisi incrociata tra le statistiche Istat sulla lettura reale e le ricerche effettuate su Google per termini come librerie online o audiolibri delinea un frammentato. Mentre la Valle d’Aosta guida la classifica nazionale con un punteggio di 91,1, seguita da Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, il Mezzogiorno mostra ferite profonde nel tessuto culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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