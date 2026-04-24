Un pomeriggio di gioco si è trasformato in un momento di grande paura a Genova, nel quartiere di Quarto Alta, dove un bambino di 10 anni è precipitato per circa dieci metri in un’intercapedine sotterranea. L’incidente è avvenuto mentre il giovane giocava con un amico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il bambino e avviato le operazioni di soccorso. Le condizioni del bambino sono ancora da valutare.

Un pomeriggio di gioco si è trasformato in un momento di grande paura a Genova, nel quartiere di Quarto Alta, dove un bambino di 10 anni è precipitato per circa dieci metri in un’intercapedine sotterranea. L’episodio è avvenuto in via delle Eriche, all’interno di un complesso residenziale, mentre il piccolo si trovava insieme a un amico. In pochi istanti, la situazione è degenerata, lasciando il coetaneo sotto shock ma pronto a chiedere aiuto. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava correndo nel giardino quando, per cause ancora da chiarire, ha oltrepassato una grata metallica, finendo nel vuoto. La caduta si è conclusa in un condotto angusto e buio, che circonda l’area dei garage condominiali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bimbo precipita per 10 metri mentre gioca con un amico: “Il dramma in un attimo”

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