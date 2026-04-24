Genova bimbo di 10 anni precipita per dieci metri in un’intercapedine mentre gioca con un amico

A Genova, un bambino di 10 anni è caduto per circa dieci metri in un’intercapedine mentre giocava con un amico. La caduta è avvenuta oltre una grata di metallo. Dopo l’incidente, il bambino ha riportato escoriazioni su tutto il corpo, ma è rimasto vigile e cosciente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il bambino stava giocando con un amico quando è precipitato oltre una grata di metallo. Nonostante il terribile impatto e le escoriazioni riportate su tutto il corpo, il piccolo è rimasto sempre vigile e cosciente. Le sue condizioni non sono gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bologna, precipita dalla tromba delle scale mentre gioca con gli amici: morto bimbo di 12 anniBologna, 3 aprile 2026 – Tragedia in via Piave: un bambino di 12 anni è morto precipitando dalla tromba delle scale mentre giocava con altri... Bimbo di dieci anni si accascia mentre gioca con gli amichetti e muore. Inutili i soccorsiUn bimbo di soli dieci anni è morto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio mentre giocava nei pressi della propria abitazione a Castelluccio dei Sauri,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schianto nel savonese: morta una donna, nipotino di 5 anni al Gaslini in rianimazione; Acquario di Genova: esperienze a misura di bambino; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Catanzaro, si lancia da balcone con 3 figli. In gravi condizioni l’unica sopravvissuta. Genova, bimbo di 10 anni precipita per dieci metri in un’intercapedine mentre gioca con un amicoUn pomeriggio di giochi si è trasformato in un incubo in via delle Eriche, nel quartiere di Quarto Alta, a Genova. Un bambino di 10 anni è improvvisamente scomparso nel nulla sotto gli occhi del suo c ... fanpage.it Cede una grata a Genova, bimbo cade nel vuoto: trasferito d'urgenza al GasliniGenova – Un bambino di 10 anni è stato trasportato d'urgenza oggi pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini, dopo essere caduto nel vuoto a causa dell'assenza d'una grata. L’incid ... ilsecoloxix.it Cosa fare a Genova e dintorni nel week end della Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti per sabato 25 e domenica 26 aprile. Qui l'articolo: https://www.lavocedigenova.it/2026/04/24/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/cosa-fare-a-genova-e-dintor - facebook.com facebook Bentornata a Genova x.com