Italia ai Mondiali Trump | Non ci sto pensando ci rifletterò Ma Rubio frena | Gli atleti iraniani sono i benvenuti

L’Italia è stata ripescata per i Mondiali di calcio 2026, ma il presidente americano ha risposto che al momento non ci sta pensando, aggiungendo che si prenderà del tempo per riflettere. Nel frattempo, un senatore repubblicano ha dichiarato che gli atleti iraniani sono i benvenuti ai prossimi mondiali. La questione ha attirato l’attenzione dei media, con diverse reazioni provenienti dalla politica e dal mondo dello sport.

Roma, 24 aprile 2026 - L’Italia ripescata per i Mondiali di calcio 2026 non è il primo pensiero del presidente Donald Trump, ha assicurato a chi gli chiedeva quanto affermato ieri dal suo inviato speciale Paolo Zampolli. "Non ci sto pensando più di tanto.lasciatemici riflettere un po’", ha risposto dalla sua scrivania nello Studio Ovale. Almeno ci rifletterà, perché invece il Segretario di Stato, Marco Rubio, sembra escluderlo del tutto: "Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire", ha sottolineato Rubio, invitato a rispondere da Trump. "Tuttavia, non so da dove provenga questa voce", ha...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia ai Mondiali, Trump: “Non ci sto pensando, ci rifletterò”. Ma Rubio frena: “Gli atleti iraniani sono i benvenuti” Notizie correlate Leggi anche: Trump, 'l'Italia invece dell'Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando' Leggi anche: «Il ritiro dalla Nato? Ci sto pensando seriamente, i Paesi alleati per noi non ci sono mai stati»: l'ultima mossa di Trump Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali? Trump dice no, la risposta spegne le speranze; Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggio; L’inviato di Trump ci riprova: Italia ai Mondiali al posto dell’Iran; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. Lo propone Paolo Zampolli, controverso inviato di Trump. Trump smonta l’ipotesi del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: Non è una cosa a cui pensoL'idea di ripescare l'Italia alimentata dall'alto inviato Zampolli è stata spenta da Trump dal Segretario di Stato Marco Rubio: Non so da dove provenga ... fanpage.it Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, da Fifa a governo è coro di noItalia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? No, grazie. E' un coro unanime quello che si oppone alla proposta dell'inviato speciale del presidente degli ... lapresse.it ACIREALE, FRATELLI D’ITALIA ATTACCA LA ZONA COMMERCIALE D3: “SCELTA GRAVE, SENZA ASCOLTARE LA CITTÀ” Duro affondo di Fratelli d’Italia ad Acireale contro l’approvazione del regolamento della ZTO D3 a destinazione commerciale, votato - facebook.com facebook Ospite di #Giletti1025 @DeBortoliF "Forza Italia, dopo la morte del suo fondatore, ha dimostrato di saper attrarre nuovi consensi. Non era scontato. L'incontro a Cologno Monzese tra i Berlusconi e Tajani ha danneggiato il partito: ora Forza Italia è una contr x.com