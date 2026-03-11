Ita Airways e Trenitalia puntano sull’intelligenza artificiale per la mobilità integrata

Ita Airways e Trenitalia hanno firmato un accordo per sviluppare soluzioni di mobilità integrata sfruttando l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare i servizi di trasporto e facilitare gli spostamenti dei passeggeri tra voli e treni. La collaborazione coinvolge il Gruppo FS Italiane e mira a implementare tecnologie innovative nel settore del trasporto pubblico. La partnership è stata annunciata a Fiumicino il 11 marzo 2026.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – Ita Airways e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) hanno sottoscritto un Memorandum d’intesa volto a sviluppare un ecosistema di intermobilità intelligente, sostenibile e sempre più integrata, fondato sull’adozione dell’intelligenza artificiale e di soluzioni digitali avanzate per rimuovere gli ostacoli per i viaggiatori. Il Memorandum è stato firmato dagli amministratori delegati di Ita Airways e Trenitalia, Joerg Eberhart e Gianpiero Strisciuglio. Presenti alla firma anche il presidente del Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

