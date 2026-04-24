Istruzione professionale IeFP gli studenti dovranno affrontare le prove Invalsi al secondo e quarto anno Il Decreto che istituisce la valutazione Il testo

Gli studenti dell’istruzione professionale (IeFP) dovranno sostenere le prove Invalsi durante il secondo e il quarto anno. Recentemente, è stato approvato un decreto che stabilisce le modalità di valutazione per questi percorsi di formazione. Il documento è stato firmato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, per creare un sistema di valutazione a livello nazionale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha adottato un decreto attuativo che introduce un sistema nazionale di valutazione per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Il testo – collegato alla riforma della filiera tecnologico-professionale prevista dal decreto-legge 1442022 – definisce criteri e strumenti per validare i percorsi quadriennali e consentire agli studenti nuovi sbocchi formativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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