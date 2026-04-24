Israele e Libano tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver concordato una tregua di tre settimane tra Israele e Libano, le tensioni sono proseguite con nuovi attacchi da parte di Israele nel pomeriggio, questa volta nel sud del Libano. La cessazione delle ostilità era stata annunciata come un'interruzione temporanea dei combattimenti, ma le operazioni militari sono continuate nel corso della giornata. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte non hanno ancora comunicato cambiamenti ufficiali alla tregua.

Tregua tra Israele e Libano prolungata di altre 3 settimane, ma nel pomeriggio, nuovi attacchi di Tel Aviv a sud del Paese dei Cedri. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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