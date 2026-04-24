Israele e Libano tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma

Dopo aver concordato una tregua di tre settimane tra Israele e Libano, le tensioni sono proseguite con nuovi attacchi da parte di Israele nel pomeriggio, questa volta nel sud del Libano. La cessazione delle ostilità era stata annunciata come un'interruzione temporanea dei combattimenti, ma le operazioni militari sono continuate nel corso della giornata. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte non hanno ancora comunicato cambiamenti ufficiali alla tregua.

Tregua tra Israele e Libano prolungata di altre 3 settimane, ma nel pomeriggio, nuovi attacchi di Tel Aviv a sud del Paese dei Cedri. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele e Libano, tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma Israele e Libano, tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma Notizie correlate Leggi anche: Libano, Meloni: ferma condanna per attacco a convoglio italiano, inaccettabile comportamento Israele. Tel Aviv dovrà chiarire Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Israele e Libano, tregua di 3 settimane ma Tel Aviv non si ferma; Traballa la tregua in Libano. Trump a Israele: Basta bombe; Israele-Libano, Trump annuncia tregua di 10 giorni. Netanyahu: Non ci ritiriamo; Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di Hezbollah. Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di HezbollahIl potere negoziale di Beirut è molto basso rispetto a quello di Tel Aviv. L’obiettivo è prorogare il cessate il fuoco per arrivare a un accordo futuro solido ma le incertezze sono molte ... editorialedomani.it Tregua in scadenza, il Libano tenta la proroga mentre Israele non risparmia le bombe: domani i colloqui decisivi negli USABeirut punta a estendere il cessate il fuoco, ma Tel Aviv colpisce Hezbollah e invita il governo libanese a un’alleanza contro il terrore ... affaritaliani.it Niente è per sempre, e anche il solido rapporto di assistenza militare tra Stati Uniti e Israele cambiarà. All’orizzonte, seppur lontano, c’è niente meno che la fine del massiccio sostegno militare americano a Tel Aviv, e la totale autonomia dello Stato ebraico nell - facebook.com facebook Sul gemellaggio con Tel Aviv è il caos in Consiglio comunale. Dopo che il sindaco Beppe Sala ha deciso di non accogliere la sospensione dei rapporti istituzionali tra Milano e la città israeliana, la discussione rientra in aula. E deflagra. x.com