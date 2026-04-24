Irpiniambiente Casa Riformista | Modello pubblico da rafforzare

Mercoledì 23 aprile si è svolto un incontro presso il Centro Direzionale Collina Liguorini, organizzato dall’Ente d’Ambito sulla gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Alla riunione hanno partecipato consiglieri provinciali e sindaci aderenti a Casa Riformista. Durante l’evento, sono stati discussi aspetti legati al modello pubblico di gestione dei rifiuti e alla sua eventuale necessità di rafforzamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 23 aprile, i consiglieri provinciali e i sindaci che aderiscono a Casa Riformista hanno partecipato, presso il Centro Direzionale Collina Liguorini, all’incontro promosso dall’Ente d’Ambito sulla gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Al centro dell’appuntamento l’esame delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sul percorso di acquisizione delle quote di Irpinia Ambiente intrapreso dal Comune di Salza Irpina. Durante l’incontro, il presidente dell’Ente d’Ambito ha illustrato le criticità emerse nel documento della Corte dei Conti, sottolineando la necessità, da parte dell’ente provinciale, di produrre gli atti richiesti per consentire ai comuni di perfezionare l’acquisizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpiniambiente, Casa Riformista: “Modello pubblico da rafforzare” Notizie correlate Campo Largo, “Casa Riformista” richiama alla responsabilitàTempo di lettura: 2 minuti In relazione al dibattito politico sviluppatosi negli ultimi giorni attorno alla costituzione del Campo Largo in Irpinia,... Un modello da seguire. L’Ospitaletto fatto in casaOSPITALETTO (Brescia) In due anni è passato dall’Eccellenza alla Serie C, pochi giorni fa ha conquistato sul campo della Virtus Verona la salvezza... Contenuti di approfondimento Irpiniambiente, Casa Riformista: «Rispettare le indicazioni della Corte dei Conti»I consiglieri provinciali di Casa Riformista hanno ritenuto doveroso, sotto il profilo istituzionale, partecipare all’assemblea dell’Ato per approfondire il contenuto del parere della Corte. «L’incont ... orticalab.it L’Italia di mezzo cerca casa (Renzi dixit): sarà una nuova suggestione da palcoscenico o casa riformista?In un sistema politico sempre più polarizzato, la Leopolda di quest’anno sembra voler lanciare un messaggio: c’è un’Italia che non si riconosce né nei sovranisti né nei populisti. Resta da capire se ... notizie.tiscali.it