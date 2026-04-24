Il portavoce iraniano ha affermato che gli Stati Uniti non dimostrano buona volontà ma malizia. Giovedì, i funzionari iraniani hanno smentito le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva parlato di una divisione nella leadership iraniana. La risposta arriva in un momento di tensioni tra i due paesi, con dichiarazioni pubbliche che si susseguono su questioni di politica e relazioni internazionali.

Giovedì i funzionari iraniani hanno smentito le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo a una frattura nella leadership del Paese. “Le affermazioni che si sentono secondo cui l’ Iran sarebbe frammentato o incapace di prendere decisioni sono una sorta di proiezione”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, durante un’intervista televisiva. “La questione nucleare non può più essere l’argomento principale dei negoziati; al contrario, il tema è porre fine alla guerra in modo da garantire gli interessi del Paese “, ha aggiunto, specificando che il blocco navale imposto dagli Stati Uniti rappresenta una violazione del diritto internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il portavoce Baghaei: "Gli Usa non mostrano buona volontà, ma malizia"

Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

Notizie correlate

Iran, il portavoce Baghaei: "Se il blocco continua, adotteremo le misure necessarie"Venerdì l’Iran ha condannato il blocco statunitense in corso dei porti iraniani come una violazione dell’accordo di cessate il fuoco.

Iran, Baghaei: “Distanze ancora ampie con Usa nei colloqui di Islamabad”(LaPresse) Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza un accordo, lasciando incerto il destino della fragile tregua di due settimane.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Iran: nessun piano per nuovi colloqui con gli Usa e accusa Washington di violare gli accordi; Iran, le notizie più importanti del 20 aprile sulla guerra; Iran, respito secondo round di colloqui: Richieste Usa eccessive. Pasdaran: no ai discussioni finchè blocco americano di Hormuz; Gli Stati Uniti sequestrano una nave da carico iraniana, tregua a rischio.

Iran: nessun piano per nuovi colloqui con gli Usa e accusa Washington di violare gli accordiL’Iran non ha in programma un secondo round di colloqui con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, citato da Al Jazeera, accusando Washington di ave ... globalist.it

Iran, le notizie più importanti del 20 aprile sulla guerraRoma, 20 apr. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di lunedì 20 aprile sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e il Liba ... askanews.it

GLI USA PIANIFICANO ATTACCO SU HORMUZ SE SALTA LA TREGUA | Ma Trump è "fiducioso" sull'accordo per la pace leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/24/gli-usa-pianificano-attacco-su-hormuz-se-salta-la-tregua-trump-fiducioso-sullaccordo/ - facebook.com facebook

Libano: tregua estesa di tre settimane. Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz qualora le trattative falliscano x.com