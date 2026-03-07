L' Iran sfida gli Usa | Pronti ad attaccare se scortano le navi nello Stretto di Hormuz Esplosione vicino all’aeroporto di Dubai | i voli riprendono nel pomeriggio

L'Iran ha dichiarato di essere pronto a intervenire se le navi vengono scortate nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, un’esplosione si è verificata vicino all’aeroporto di Dubai, causando l’interruzione temporanea dei voli, che sono ripresi nel pomeriggio. La regione del Golfo Persico rimane in uno stato di crescente tensione, con la guerra regionale ormai alla seconda settimana.

La tensione nel Golfo Persico continua a salire mentre la guerra regionale entra nella sua seconda settimana. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno dichiarato di essere «in attesa» di un eventuale intervento delle forze americane nello Stretto di Hormuz, il passaggio strategico attraverso cui transita una quota cruciale del petrolio mondiale e dove il traffico marittimo resta fortemente rallentato. «Stiamo aspettando la loro presenza», ha affermato il portavoce dei Pasdaran, Ali Mohammad Naini, commentando le dichiarazioni del segretario americano all'Energia secondo cui la Marina degli Stati Uniti si starebbe preparando a scortare le navi nello stretto «non appena sarà ragionevole farlo».