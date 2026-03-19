Oppini shock | Negli ultimi 5 anni nessuno è stato martoriato come la Juve Il VAR in Italia? Serviva ad arginare gli scudetti Anche quest’anno…

Durante una puntata di “Netweek Calcio Show”, il giornalista Oppini ha dichiarato che negli ultimi cinque anni nessuna squadra è stata martoriata come la Juventus e ha criticato il VAR in Italia, affermando che sarebbe stato introdotto per limitare gli scudetti. La discussione si è concentrata sulle frequenti polemiche arbitrali che caratterizzano il campionato di Serie A.

Durante una delle recenti puntate di “Netweek Calcio Show”, programma condotto dal giornalista Claudio Brachino, si è acceso il dibattito sulle continue polemiche arbitrali che accompagnano il campionato di Serie A. Nel corso della trasmissione, l’opinionista e noto tifoso juventino, Francesco Oppini, ha espresso una posizione netta e controversa, difendendo con forza la Juventus e . L'articolo Oppini shock: “Negli ultimi 5 anni nessuno è stato martoriato come la Juve. Il VAR in Italia? Serviva ad arginare gli scudetti. Anche quest’anno.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Patteggiamento Juventus, Oppini sbeffeggia: “Fatevene una ragione, mando un grande saluto a chi non riesce a darsi pace per. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua... Crescono FdI e Pd, sale anche Forza Italia: chi prende più voti negli ultimi sondaggi politici dell’annoCresce tutto il centrodestra, con FdI che chiude l'anno ancora in testa, al 28,3%.