Insulti minacce di morte e violenze Quattro anni d’inferno per una donna

Una donna ha vissuto un periodo di quattro anni segnato da insulti, minacce di morte e violenze all’interno della propria famiglia. La situazione, che si è protratta anche durante la presenza del figlio più piccolo, ha rappresentato un vero e proprio incubo quotidiano. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio di un procedimento legale.

Quattro anni di violenze, insulti e minacce di morte, in un incubo domestico consumato davanti anche al figlio piccolo. È il racconto drammatico fatto ieri in tribunale da una 38enne originaria dell’Abruzzo e residente a Osimo, ex moglie di un 35enne di origine romena e finito a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il procedimento si sta tenendo davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Secondo l’accusa l’uomo, difeso dall’avvocato Maria Alessandra Tatò, avrebbe sottoposto la donna a continue aggressioni fisiche e psicologiche tra il 2019 e il 2023, durante la loro convivenza a Osimo. Tre volte la vittima è finita in ospedale con dieci giorni di prognosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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55 Stunden Horror durch den Ex-Mann… Ein Passant deckte die Wahrheit auf | True crime deutsch doku

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