innovazione e rinascita per le valli del nord pronti 15 milioni di euro

Nelle Valli del Nord sono stati stanziati 15 milioni di euro per un progetto di riqualificazione. La palazzina che ospitava la ex sede della Polizia locale a Cittiglio verrà trasformata nella nuova sede dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana. L’edificio sarà dotato di spazi dedicati ai servizi sociali e di aule destinate ad accogliere il pubblico, segnando un intervento di rinnovamento nel territorio.

La riqualificazione della palazzina ex sede della Polizia locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana Valli del Verbano, con spazi dedicati ai servizi sociali e aule destinate ad accogliere il pubblico. La ristrutturazione e l’efficientamento energetico di Villa Campiotti all’interno del complesso della Badia di San Gemolo a Ganna, destinata a diventare un ostello per accogliere pellegrini ed escursionisti. E ancora la rigenerazione del complesso dell’ex Maglificio di Arcisate, con l’obiettivo di trasformarlo in un polo dedicato alla formazione e all’innovazione tecnologica. Sono i progetti per l’Alto Varesotto che la Regione ha potuto toccare con mano nell’ambito del tour “Lombardia autentica”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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