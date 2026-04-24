Innovazione e protezione | il supporto della tecnologia

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inail si impegna a promuovere una cultura della sicurezza che superi il rispetto delle norme, puntando sulla prevenzione come elemento centrale. La sua attività si concentra sull’utilizzo di tecnologie innovative per proteggere i lavoratori e prevenire infortuni sul lavoro. Attraverso strumenti avanzati e programmi specifici, l’ente cerca di rafforzare la tutela nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare alle nuove sfide legate alla sicurezza.

La missione dell’Inail è quella di promuovere una cultura della sicurezza che vada oltre il semplice rispetto delle regole, per puntare alla prevenzione come valore sociale condiviso e investimento strategico per le imprese. In questo percorso, la tecnologia può rappresentare un alleato straordinario e sistemi basati su intelligenza artificiale, sensoristica e analisi dei dati possono tradursi in strumenti concreti di tutela capaci di ridurre drasticamente i rischi nei luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni. L'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) punta dunque fortemente su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale (IA) e robotica per trasformare la prevenzione degli infortuni e ridurre le malattie professionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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