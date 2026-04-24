L’Inail si impegna a promuovere una cultura della sicurezza che superi il rispetto delle norme, puntando sulla prevenzione come elemento centrale. La sua attività si concentra sull’utilizzo di tecnologie innovative per proteggere i lavoratori e prevenire infortuni sul lavoro. Attraverso strumenti avanzati e programmi specifici, l’ente cerca di rafforzare la tutela nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare alle nuove sfide legate alla sicurezza.

La missione dell’Inail è quella di promuovere una cultura della sicurezza che vada oltre il semplice rispetto delle regole, per puntare alla prevenzione come valore sociale condiviso e investimento strategico per le imprese. In questo percorso, la tecnologia può rappresentare un alleato straordinario e sistemi basati su intelligenza artificiale, sensoristica e analisi dei dati possono tradursi in strumenti concreti di tutela capaci di ridurre drasticamente i rischi nei luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni. L'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) punta dunque fortemente su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale (IA) e robotica per trasformare la prevenzione degli infortuni e ridurre le malattie professionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Innovazione e protezione: il supporto della tecnologia

2026, COSÌ CAMBIERÀ IL MONDO DELLA TECNOLOGIA CON AI.

Notizie correlate

Anche la protezione civile della Provincia di Lecco a supporto delle Olimpiadi invernaliIl sistema della mobilità stradale e ferroviaria del territorio è interessato dal flusso deiviaggiatori lungo la direttrice Milano-Valtellina per le...

Innovazione e tecnologia a servizio della ceramica: un cammino lungo 55 anniOperare nel settore ceramico oggi significa confrontarsi con mercati sempre più competitivi, standard qualitativi elevati e processi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Innovazione e sicurezza. A Torino il punto sulle nuove tecnologie di soccorso; Agricoltura, Lollobrigida (FdI): Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentare; Innovazione e protezione dei dati: Euroform porta a Bagheria l’evento Cyber security intelligence; Agricoltura: su Tea Europa cambia rotta, innovazione senza ideologia.

Tra regole e innovazione: il futuro della difesa delle colture in Italia e in EuropaSi è tenuto il 21 aprile 2026, nell'ambito del Macfrut, un importante momento di confronto sulla materia fitosanitaria che ha riunito esperti della ricerca, delle istituzioni e del ... freshplaza.it

Protezione civile, accordo tra Regione e Vigili del Fuoco per potenziamento attrezzature. Assessore Cosenza: 8 milioni di euro per acquisto mezzi e innovazione tecnologicaL’assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, su delega del presidente Caldoro e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per il Ministero dell’Interno - Dipartimento ... regione.campania.it

Il Ceo uscente ha trasformato un’azienda iconica in una macchina finanziaria globale modificando la natura dell’innovazione - facebook.com facebook

Nasce #EngTechCommunity, uno spazio per confrontarsi su tecnologia, innovazione e nuove competenze digitali. Partecipa al primo incontro il 30/04 (h 19-21) su come funziona un #LLM tenuto da Francesco Mannarino, Software Development Specialist di E x.com